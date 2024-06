EQS-News: Borussia Dortmund und Edin Terzic beenden ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung

EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

Borussia Dortmund und Edin Terzic beenden ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ("Borussia Dortmund") und ihr Cheftrainer Edin Terzic haben heute eine vorzeitige Beendigung ihrer Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung gemeinschaftlich vereinbart.



Borussia Dortmund hat damit einer entsprechenden Bitte von Edin Terzic entsprochen.



Borussia Dortmund wird den neuen Chef-Trainer, der die Betreuung der 1. Lizenzmannschaft Fußball Herren ab der Saison 2024/2025 übernimmt, zu gegebener Zeit vorstellen.

