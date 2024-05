EQS-News: Henkel erreicht starkes organisches Umsatzwachstum im ersten Quartal

EQS-News: Henkel AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Henkel erreicht starkes organisches Umsatzwachstum im ersten Quartal



08.05.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Sehr guter Start in das Geschäftsjahr 2024 Henkel erreicht starkes organisches Umsatzwachstum

im ersten Quartal Konzernumsatz: rund 5,3 Mrd Euro, organisches Wachstum von 3,0 Prozent

Organische Umsatzsteigerung von beiden Unternehmensbereichen getragen: Adhesive Technologies: positives organisches Umsatzwachstum von 1,3 Prozent

Consumer Brands: sehr starkes organisches Umsatzplus von 5,2 Prozent Akquisitionen von Seal for Life Industries und Vidal Sassoon in China

schneller als erwartet vollzogen

Weitere Fortschritte bei der Umsetzung der strategischen Wachstumsagenda

Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 am 3. Mai deutlich angehoben: Organisches Umsatzwachstum: 2,5 bis 4,5 Prozent (zuvor: 2,0 bis 4,0 Prozent)

Bereinigte Umsatzrendite: 13,0 bis 14,0 Prozent (zuvor: 12,0 bis 13,5 Prozent)

Bereinigtes Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS): Anstieg in der Bandbreite von +15,0 bis +25,0 Prozent bei konstanten Wechselkursen (zuvor: +5,0 bis +20,0 Prozent) Düsseldorf, 8. Mai 2024 – Henkel hat im ersten Quartal 2024 einen Konzernumsatz von rund 5,3 Mrd Euro erzielt und dabei eine starke organische Umsatzsteigerung von 3,0 Prozent erreicht. Das Wachstum war in beiden Unternehmensbereichen durch eine positive Preisentwicklung getragen. Die Volumenentwicklung auf Konzernebene, die weiterhin durch die Portfoliomaßnahmen im Bereich Consumer Brands beeinflusst ist, zeigte gegenüber dem vierten Quartal 2023 eine weitere sequenzielle Verbesserung. Nominal lag der Umsatz

-5,2 Prozent unter dem Vorjahresquartal, insbesondere bedingt durch die Veräußerung der Geschäftsaktivitäten in Russland und negative Wechselkurseffekte. „Wir sind sehr gut in das Geschäftsjahr gestartet. Zudem konnten wir die Akquisitionen von Seal for Life Industries und Vidal Sassoon in China schneller als erwartet abschließen und werden so unsere Geschäfte weiter stärken“, sagte Carsten Knobel, Vorstandsvorsitzender von Henkel. „Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen haben wir letzte Woche unsere Umsatz- und Ergebnisprognose für 2024 deutlich angehoben. Damit zeigt sich: Wir haben eine klare Strategie, die wir konsequent umsetzen. Wir liefern, was wir ankündigen. Und wir sind mit Henkel auf einem klaren Kurs für weiteres profitables Wachstum.“

Die positive organische Umsatzsteigerung im Unternehmensbereich Adhesive Technologies wurde im ersten Quartal insbesondere durch eine starke organische Umsatzsteigerung im Geschäftsfeld Mobilität & Elektronik erreicht. Die sehr starke organische Umsatzsteigerung im Unternehmensbereich Consumer Brands war durch alle Geschäftsfelder – und dabei insbesondere durch das Haar-Geschäft – getragen. Umsatzentwicklung nach Unternehmensbereichen Umsatz in Mio Euro Q1/2023 Q1/2024 +/- Organisch Henkel-Konzern 5.609 5.317 -5,2% 3,0% Adhesive Technologies 2.791 2.677 -4,1% 1,3% Consumer Brands 2.772 2.605 -6,0% 5,2% Umsatzentwicklung Konzern Der Konzernumsatz lag im ersten Quartal 2024 bei 5.317 Mio Euro. Damit lag er nominal um -5,2 Prozent unter dem Vorjahresquartal (5.609 Mio Euro). Organisch – also bereinigt um Wechselkurseffekte und Akquisitionen/Divestments – erhöhte sich der Umsatz um 3,0 Prozent. Die starke organische Umsatzsteigerung auf Konzernebene war preisgetrieben. Akquisitionen und Divestments minderten den Umsatz um -4,3 Prozent. Wechselkurseffekte wirkten sich mit -3,9 Prozent ebenfalls negativ auf die Umsatzentwicklung aus. Umsatzentwicklung Konzern in Mio Euro Q1/2023 Q1/2024 Umsatz 5.609 5.317 Veränderung zum Vorjahr 6,4% -5,2% Wechselkurseffekte 0,9% -3,9% Bereinigt um Wechselkurseffekte 5,5% -1,3% Akquisitionen/Divestments -1,1% -4,3% Organisch 6,6% 3,0% Davon Preis 12,0% 3,4% Davon Menge -5,4% -0,4% Im ersten Quartal lag das organische Umsatzwachstum in der Region Europa bei 2,5 Prozent. In der Region IMEA legte der Umsatz organisch um 26,9 Prozent zu. Die Region Nordamerika verzeichnete eine rückläufige organische Umsatzentwicklung von -3,0 Prozent. In Lateinamerika lag der Umsatz organisch um -2,7 Prozent unterhalb des Vorjahreszeitraums. Die Region Asien/Pazifik erreichte eine organische Umsatzsteigerung von 3,5 Prozent. Umsatzentwicklung nach Regionen1 in Mio Euro Europa IMEA Nord-

amerika Latein-

amerika Asien/

Pazifik Corporate Konzern Umsatz Januar–März 2024 2.023 575 1.478 421 784 35 5.317 Umsatz Januar–März 2023 2.201 563 1.584 411 805 46 5.609 Veränderung gegenüber

Vorjahresquartal -8,1% 2,1% -6,6% 2,5% -2,5% – -5,2% Organisch 2,5% 26,9% -3,0% -2,7% 3,5% – 3,0% Anteil am

Konzernumsatz 2024 38% 11% 28% 8% 15% 1% 100% Anteil am

Konzernumsatz 2023 39% 10% 28% 7% 14% 1% 100% 1Nach Sitz der Gesellschaft.

Umsatzentwicklung Adhesive Technologies Der Unternehmensbereich Adhesive Technologies erzielte im ersten Quartal 2024 einen Umsatz von 2.677 Mio Euro. Damit lag der Umsatz nominal um -4,1 Prozent unter dem Vorjahresquartal (2.791 Mio Euro). Organisch – das heißt bereinigt um Wechselkurseffekte und Akquisitionen/Divestments – erreichten wir gegenüber dem ersten Quartal 2023 ein Umsatzwachstum von 1,3 Prozent. Dabei erzielten wir eine positive Preis- und Volumenentwicklung. Wechselkurseffekte reduzierten den Umsatz um -3,8 Prozent, Akquisitionen/Divestments wirkten sich mit -1,7 Prozent ebenfalls negativ aus. Umsatzentwicklung Adhesive Technologies in Mio Euro Q1/2023 Q1/2024 Umsatz 2.791 2.677 Anteil am Konzernumsatz 50% 50% Veränderung zum Vorjahr 6,1% -4,1% Wechselkurseffekte 1,1% -3,8% Bereinigt um Wechselkurseffekte 5,0% -0,4% Akquisitionen/Divestments -1,8% -1,7% Organisch 6,8% 1,3% Davon Preis 11,4% 1,0% Davon Menge -4,6% 0,3% Die positive organische Umsatzentwicklung des Unternehmensbereichs Adhesive Technologies im ersten Quartal wurde vor allem durch das Geschäftsfeld Mobilität & Elektronik getragen, das eine starke Steigerung von 3,7 Prozent erzielte. Treiber dieses Wachstums waren die Bereiche Automobil und Elektronik, das Geschäft im Bereich Industrie entwickelte sich positiv. Das Geschäftsfeld Verpackungen & Konsumgüter zeigte in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld eine insgesamt stabile organische Umsatzentwicklung von -0,2 Prozent, die von einer positiven Volumenentwicklung getragen war. Der Geschäftsbereich Verpackungen erreichte ein positives Wachstum, bei dem wir von ersten Anzeichen einer Nachfrageerholung profitierten. Der Bereich Konsumgüter verzeichnete eine leicht rückläufige Entwicklung gegenüber einem sehr starken Vorjahresquartal. Im Geschäftsfeld

Handwerk, Bau & Gewerbe erhöhte sich der Umsatz organisch um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Dabei erreichte insbesondere der Geschäftsbereich Bau ein gutes Wachstum. Der Geschäftsbereich Maschinenbau & Instandhaltung verzeichnete hingegen eine insgesamt rückläufige Entwicklung, die im Wesentlichen auf das momentan herausfordernde Marktumfeld zurückzuführen ist. Umsatzentwicklung nach Geschäftsfeldern Umsatz in Mio Euro Q1/2023 Q1/2024 +/- Organisch Adhesive Technologies 2.791 2.677 -4,1% 1,3% Mobilität & Elektronik 960 946 -1,5% 3,7% Verpackungen & Konsumgüter 883 838 -5,1% -0,2% Handwerk, Bau & Gewerbe 949 893 -5,9% 0,3% Aus regionaler Sicht verzeichnete der Unternehmensbereich Adhesive Technologies eine gemischte Entwicklung. In Europa lag der Umsatz organisch insgesamt unterhalb des Vorjahresquartals, auch wenn das Geschäftsfeld Handwerk, Bau & Gewerbe ein positives organisches Wachstum erreichte. Nordamerika verzeichnete zwar eine positive organische Umsatzsteigerung im Geschäftsfeld Mobilität & Elektronik, wies im ersten Quartal jedoch insgesamt eine rückläufige Umsatzentwicklung aus. Die Region IMEA erzielte eine zweistellige organische Umsatzsteigerung. Hier verzeichneten alle Geschäftsfelder zweistellige Wachstumsraten. In Lateinamerika lag der Umsatz in allen Geschäftsfeldern unterhalb des Vorjahresquartals. Die Region Asien/Pazifik erreichte dagegen ein sehr starkes Umsatzwachstum, das insbesondere auf die deutlich positive Entwicklung in China zurückzuführen ist. Hier machten sich erste Anzeichen einer Stabilisierung des Marktumfeldes nach den herausfordernden Bedingungen im letzten Jahr bemerkbar. Umsatzentwicklung Consumer Brands Im ersten Quartal 2024 lag der Umsatz des Unternehmensbereichs Consumer Brands bei 2.605 Mio Euro und damit nominal -6,0 Prozent unter dem Vorjahresquartal. Organisch – das heißt bereinigt um Wechselkurseffekte und Akquisitionen/Divestments – erhöhte sich der Umsatz um 5,2 Prozent. Der Unternehmensbereich verzeichnete weiterhin eine sehr starke Preisentwicklung gegenüber dem ersten Quartal 2023. Das Volumen war leicht rückläufig, insbesondere bedingt durch Effekte aus den fortgesetzten Portfoliomaßnahmen. Wechselkurseffekte hatten mit -4,0 Prozent einen negativen Einfluss auf den Umsatz. Akquisitionen/Divestments wirkten sich mit -7,2 Prozent ebenfalls negativ auf den Umsatz aus. Umsatzentwicklung Consumer Brands in Mio Euro Q1/2023 Q1/2024 Umsatz 2.772 2.605 Anteil am Konzernumsatz 49% 49% Veränderung zum Vorjahr 7,3% -6,0% Wechselkurseffekte 0,8% -4,0% Bereinigt um Wechselkurseffekte 6,5% -2,0% Akquisitionen/Divestments -0,5% -7,2% Organisch 7,0% 5,2% Davon Preis 12,7% 6,2% Davon Menge -5,7% -1,0% Das Geschäftsfeld Laundry & Home Care erreichte im ersten Quartal ein sehr starkes organisches Umsatzwachstum in Höhe von 4,6 Prozent. Dabei verzeichnete der Bereich Waschmittel ein starkes Wachstum, das im Wesentlichen durch eine zweistellige Entwicklung in der Kategorie Spezialwaschmittel getrieben war. Der Bereich Reinigungsmittel erzielte eine deutliche organische Umsatzsteigerung, die insbesondere durch ein zweistelliges Umsatzplus in der Kategorie WC-Reiniger sowie ein sehr starkes Wachstum in der Kategorie Geschirrspülmittel getragen wurde. Das Geschäftsfeld Hair erzielte eine sehr starke organische Umsatzsteigerung von 6,9 Prozent. Dabei zeigte das Konsumentengeschäft ein deutliches Wachstum, das insbesondere durch die Kategorie Haarstyling getrieben war. Das Friseurgeschäft erreichte einen sehr starken organischen Umsatzanstieg. Das Geschäftsfeld Weitere Konsumentengeschäfte verzeichnete eine starke organische Umsatzsteigerung von 3,4 Prozent. Umsatzentwicklung nach Geschäftsfeldern Umsatz in Mio Euro Q1/2023 Q1/2024 +/- Organisch Consumer Brands 2.772 2.605 -6,0% 5,2% Laundry & Home Care 1.789 1.661 -7,2% 4,6% Hair 811 781 -3,6% 6,9% Weitere Konsumentengeschäfte 171 163 -4,8% 3,4% Aus regionaler Sicht verzeichnete der Unternehmensbereich Consumer Brands im ersten Quartal eine gemischte Entwicklung. Die Region Europa erreichte im ersten Quartal eine sehr starke organische Umsatzsteigerung. Dieses Wachstum wurde sowohl durch das Geschäftsfeld Hair als auch das Geschäftsfeld Laundry & Home Care getrieben. Die rückläufige organische Umsatzentwicklung in der Region Nordamerika war insbesondere auf die Portfoliomaßnahmen im Geschäftsfeld Laundry & Home Care zurückzuführen. Die Region IMEA erzielte eine zweistellige organische Umsatzsteigerung über alle Geschäftsfelder hinweg. Das positive organische Wachstum in Lateinamerika war durch das Geschäftsfeld Hair – sowohl im Konsumenten- als auch im Friseurgeschäft – getragen. Die Region Asien/Pazifik zeigte eine stabile Umsatzentwicklung, die durch das Geschäftsfeld Laundry & Home Care gestützt war. Vermögens- und Finanzlage Konzern Im Berichtszeitraum ergaben sich keine wesentlichen Änderungen der Vermögens- und

Finanzlage des Konzerns im Vergleich zum 31. Dezember 2023. Ausblick des Henkel-Konzerns Der am 4. März 2024 veröffentlichte Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 wurde am 3. Mai 2024 angehoben. Für das laufende Jahr erwartet Henkel nun ein organisches Umsatzwachstum zwischen 2,5 und 4,5 Prozent (zuvor: 2,0 bis 4,0 Prozent). Dabei wird für den Unternehmensbereich Adhesive Technologies unverändert von einer organischen Umsatzsteigerung von 2,0 bis 4,0 Prozent ausgegangen. Für den Unternehmensbereich Consumer Brands wird nun ein Anstieg von 3,0 bis 5,0 Prozent prognostiziert (zuvor: 2,0 bis 4,0 Prozent). Die bereinigte Umsatzrendite (bereinigte EBIT-Marge) wird nun in einer Bandbreite von 13,0 bis 14,0 Prozent erwartet (zuvor: 12,0 bis 13,5 Prozent). Hier wird für Adhesive Technologies von einer bereinigten Umsatzrendite zwischen 16,0 und 17,0 Prozent (zuvor: 15,0 bis 16,5 Prozent) und für Consumer Brands zwischen 12,0 und 13,0 Prozent ausgegangen (zuvor: 11,0 bis 12,5 Prozent). Für das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS) wird nun mit einem Anstieg in der Bandbreite zwischen +15,0 und +25,0 Prozent bei konstanten Wechselkursen gerechnet

(zuvor: +5,0 bis +20,0 Prozent). Darüber hinaus wurden für 2024 die folgenden Erwartungen angepasst: Akquisitionen/Divestments: neutraler Einfluss auf das nominale Umsatzwachstum

(bisher: negativer Einfluss im niedrigen einstelligen Prozentbereich)

(bisher: negativer Einfluss im niedrigen einstelligen Prozentbereich) Umrechnung von Umsatzerlösen in Fremdwährung: negativer Einfluss im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich

(bisher: negativer Einfluss im mittleren einstelligen Prozentbereich) Unverändert blieben demgegenüber die folgenden Erwartungen für 2024: Preise für direkte Materialien: stabile Entwicklung 1

Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 250 bis 300 Mio Euro

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte zwischen 650 und 750 Mio Euro

1 Im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt.

Über Henkel Mit seinen Marken, Innovationen und Technologien hält Henkel weltweit führende Marktpositionen im Industrie- und Konsumentengeschäft. Mit dem Unternehmensbereich Adhesive Technologies ist Henkel globaler Marktführer bei Klebstoffen, Dichtstoffen und funktionalen Beschichtungen. Mit Consumer Brands ist das Unternehmen insbesondere mit Wasch- und Reinigungsmitteln sowie im Bereich Haare weltweit in vielen Märkten und Kategorien führend. Die drei größten Marken des Unternehmens sind Loctite, Persil und Schwarzkopf. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte Henkel einen Umsatz von mehr als 21,5 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 2,6 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im Dax notiert. Nachhaltiges Handeln hat bei Henkel lange Tradition und das Unternehmen verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie mit konkreten Zielen. Henkel wurde 1876 gegründet und beschäftigt heute weltweit ein vielfältiges Team von rund 48.000 Mitarbeiter:innen – verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, gemeinsame Werte und den Unternehmenszweck: „Pioneers at heart for the good of generations“. Weitere Informationen unter www.henkel.de. Dieses Dokument enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige Henkel betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Mit der Verwendung von Worten wie erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, davon ausgehen, glauben, schätzen und ähnlichen Formulierungen werden zukunftsgerichtete Aussagen gekennzeichnet. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung der Henkel AG & Co. KGaA. Diese Aussagen sind nicht als Garantien dafür zu verstehen, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Die zukünftige Entwicklung sowie die von der Henkel AG & Co. KGaA und ihren Verbundenen Unternehmen tatsächlich erreichten Ergebnisse sind abhängig von einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten und können daher (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Verschiedene dieser Faktoren liegen außerhalb des Einflussbereichs von Henkel und können nicht präzise vorausgeschätzt werden, zum Beispiel das künftige wirtschaftliche Umfeld sowie das Verhalten von Wettbewerbern und anderen Marktteilnehmern. Eine Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen ist weder geplant noch übernimmt Henkel hierzu eine gesonderte Verpflichtung. Dieses Dokument enthält – in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte – ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Henkel sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Dieses Dokument wurde nur zu Informationszwecken erstellt und stellt somit weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren irgendwelcher Art dar. Finanzkalender Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2024:

Dienstag, 13. August 2024 Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q3 2024:

Mittwoch, 6. November 2024 Kontakt Investoren & Analysten Leslie Iltgen

Tel.: +49 211 797-1631

E-Mail: leslie.iltgen@henkel.com Jennifer Ott

Tel.: +49 211 797-2756

E-Mail: jennifer.ott@henkel.com Dr. Dennis Starke

Tel.: +49 211 797-5601

E-Mail: dennis.starke@henkel.com Dr. Sascha Kieback

Tel.: +49 211 797-1810

E-Mail: sascha.kieback@henkel.com

Presse & Medien Lars Witteck

Tel.: +49 211 797-2606

E-Mail: lars.witteck@henkel.com Wulf Klüppelholz

Tel.: +49 211 797-1875

E-Mail: wulf.klueppelholz@henkel.com Hanna Philipps

Tel.: +49 211 797-3626

E-Mail: hanna.philipps@henkel.com

Weitere Informationen mit Download-Material sowie den Link zur Übertragung der

Telefonkonferenz finden Sie unter: www.henkel.de/presse www.henkel.de/ir

08.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com