Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Rentabler Henkel vz-Einstieg?
|
01.10.2025 10:05:26
DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Henkel vz-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Henkel vz-Anteile bei 90,91 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 109,999 Henkel vz-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 556,92 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Papiers am 30.09.2025 auf 68,70 EUR belief. Damit wäre die Investition 24,43 Prozent weniger wert.
Jüngst verzeichnete Henkel vz eine Marktkapitalisierung von 27,11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|69,12
|0,49%
