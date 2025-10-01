Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Rentabler Henkel vz-Einstieg? 01.10.2025 10:05:26

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Henkel vz-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Henkel vz-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Henkel vz-Anteile bei 90,91 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 109,999 Henkel vz-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 556,92 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Papiers am 30.09.2025 auf 68,70 EUR belief. Damit wäre die Investition 24,43 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Henkel vz eine Marktkapitalisierung von 27,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten

Analysen zu Henkel KGaA Vz.mehr Analysen

29.09.25 Henkel vz. Overweight Barclays Capital
29.09.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
26.09.25 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Henkel vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 Henkel vz. Sell Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

Henkel KGaA Vz. 69,12 0,49% Henkel KGaA Vz.

