FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Henkel auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Bei der Vorlage der Resultate des Konsumgüterkonzerns hätten die positiven Aspekte überwogen, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das Jahr 2025 habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen allerdings etwas reduziert./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 16:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
