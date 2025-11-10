Hypoport Aktie
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
|
10.11.2025 07:10:03
EQS-News: Hypoport mit profitablem Wachstum in 9M/25
|
EQS-News: Hypoport SE
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Konzernergebnis 9M/25
Hypoport mit profitablem Wachstum in 9M/25
Durch die Zunahme des Transaktionsvolumens der Plattformen Europace, Finmas und Genopace sowie des ebenfalls gestiegenen Vertriebsvolumens von Dr. Klein erhöhte sich der Rohertrag im Segment Real Estate & Mortgage Platforms deutlich. Grundlage waren neben deutlichen Marktanteilsgewinnen im genossenschaftlichen Bankenverbund auch eine sich fortsetzende Erholung des gesamten Wohnimmobilienmarktes. Die positive Entwicklung des Finanzierungsmarktes für Wohneigentum wurde dabei wesentlich durch die sinkende Attraktivität des Mietwohnungsmarktes sowie sukzessiv steigende Immobilienpreise unterstützt. Ergänzt um ebenfalls gestiegene Roherträge von der Vermarktungs- und Bewertungsplattform erhöhte sich der Rohertrag des Segments in den ersten neun Monaten 2025 um 20% auf 122 Mio. € und das EBIT um 58% auf 33 Mio. €.
Die Entwicklung im Segment Financing Platforms zeigte sich heterogen. Das Teilsegment Wohnungswirtschaft erreichte trotz eines weiterhin sehr schwachen Marktumfeldes einen deutlichen Rohertragsanstieg, welcher insbesondere durch den sehr erfolgreichen Vertrieb der ERP-Softwareplattform erreicht wurde. Im Teilsegment Ratenkredit und Corporate Finance konnten leichte Rohertragsanstiege erzielt werden. Der Rohertrag des Gesamtsegments erhöhte sich um 13% gegenüber 9M/24, während das EBIT trotz hoher Investitionen in die Plattformen um 20% stieg.
Das Segment Insurance Platforms verzeichnete in einem stabilen Gesamtmarkt in 9M/25 einen leichten Anstieg des Rohertrages um 2% auf 24 Mio. € bei einem leicht gesunkenen EBIT von -0,4 Mio. €.
Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender der Hypoport SE bewertet das Ergebnis der ersten neun Monate 2025 insgesamt positiv: „Die Erholung unseres wichtigsten Marktes der privaten Immobilienfinanzierung hält in 2025 an, was uns in Bezug auf Umsatz und Rohertrag bereits auf Rekordniveau bringt, auch wenn 2021 dieser Markt noch 20% größer war. Durch den systematischen Ausbau unserer Plattformen in allen drei Industrien schaffen wir so die Basis, um nächstes Jahr auf Rekordjagd auch im Ertrag zu gehen.“
* Kennzahl aufgrund von Umstellung Umsatzrealisierung und Umsatzabgrenzung angepasst. Vgl. auch Konzernabschluss 2024 und Zwischenmitteilung Q3/25.
Über die Hypoport SE
Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren über 2.000 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Wohnungs- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in drei operative Segmente: Real Estate & Mortgage Platforms, Financing Platforms und Insurance Platforms.
Das Segment Real Estate & Mortgage Platforms betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für private Immobilienfinanzierungen. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Finanzvertriebe. Neben Europace fördern die Joint Ventures Finmas (Sparkassenorganisation), Genopace (Genossenschaftlicher Verbund), Starpool (Deutsche Bank) und Baufinex (Bausparkasse Schwäbisch Hall) das Wachstum des Kreditmarktplatzes in unterschiedlichen Zielgruppen. Mit Dr. Klein gehört das größte Franchisesystem für die anbieterunabhängige Beratung von Verbrauchern zu Immobilienfinanzierungen ebenso zum Segment. Der Maklerpool Qualitypool, die Vermarktungsplattform für bankverbundene Immobilienmakler FIO und die Immobilienbewertungsplattform Value AG ergänzen die Wertschöpfungskette des privaten Immobilienerwerbs.
Das Segment Financing Platforms bündelt alle Technologie- und Beratungsunternehmen der Hypoport-Gruppe für Finanzierungsprodukte außerhalb der privaten Immobilienfinanzierung insbesondere in der Wohnungswirtschaft (Dr. Klein WoWi und FIO Finance), der Unternehmensfinanzierung (REM Capital) und im Ratenkredit (Europace).
Das Segment Insurance Platforms betreibt mit Smart Insur eine internetbasierte B2B-Plattform für tarifierbare Privat- und Gewerbeversicherungen unterstützt vom Maklerpool Qualitypool sowie dem Assekuradeur Sia. Das Angebot wird ergänzt um ePension, einer Plattform für betriebliche Vorsorgeprodukte und Corify, einer Plattform für die Ausschreibung und Verwaltung von Industrieversicherungen.
Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im Auswahlindex SDAX oder MDAX vertreten.
Kontakt:
Jan H. Pahl
Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942
Hypoport SE
Heidestraße 8
10557 Berlin
www.hypoport.de
Finanzkalender 2025 / 2026:
10. Nov 2025 Q3 Zwischenmitteilung
16. März 2026 GJ Ergebnis 2025 (vorläufig)
30. März 2026 GJ Ergebnis 2025 (final)
11. Mai 2026 Q1 Zwischenmitteilung
10. Aug 2026 Halbjahresbericht
Angaben zur Aktie:
ISIN DE 0005493365
10.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hypoport SE
|Heidestraße 8
|10557 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+4930420861942
|Fax:
|+49/30 42086-1999
|E-Mail:
|ir@hypoport.de
|Internet:
|www.hypoport.de
|ISIN:
|DE0005493365
|WKN:
|549336
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2226474
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2226474 10.11.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hypoport SEmehr Nachrichten
|
10.11.25
|ROUNDUP: Hypoport sieht positive Aussichten für 2026 - Kursgewinn geschrumpft (dpa-AFX)
|
10.11.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
10.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Hypoport mit Erholungsversuch nach finalen Quartalszahlen (dpa-AFX)
|
10.11.25
|SDAX aktuell: SDAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
10.11.25
|EQS-News: Hypoport Delivers Profitable Growth in 9M/25 (EQS Group)
|
10.11.25
|EQS-News: Hypoport mit profitablem Wachstum in 9M/25 (EQS Group)
|
06.11.25
|EQS-AFR: Hypoport SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
06.11.25
|EQS-AFR: Hypoport SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)