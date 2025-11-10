AKTIE IM FOKUS: Hypoport mit Erholungsversuch nach finalen Quartalszahlen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Hypoport (Hypoport SE) haben sich am Montag nach finalen Geschäftszahlen um bis zu 12 Prozent erholt. Für die Anleger ist dies nach dem Zweijahrestief am Freitag jedoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Alleine seit Veröffentlichung der Eckdaten samt gekappter Umsatzprognose Ende Oktober hatten die Anteilsscheine des Finanzdienstleisters rund ein Viertel an Wert verloren.

Warburg-Experte Simon Stippig konnte nun zumindest attestieren, dass sich die Markterholung im dritten Quartal fortgesetzt hat. Er wies zudem auf die positiven Signale des Unternehmenschefs Ronald Slabke hin, der für das kommende Jahr eine "Rekordjagd auch im Ertrag" ankündigte./ag/men

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------