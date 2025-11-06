Hypoport Aktie
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
|
06.11.2025 11:27:53
EQS-AFR: Hypoport SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Hypoport SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Hypoport SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 10, 2025
Address: https://www.hypoport.de/investor-relations/publikationen/
Language: English
Date of disclosure: November 10, 2025
Address: https://www.hypoport.com/investor-relations/publications/
06.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Hypoport SE
|Heidestraße 8
|10557 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.hypoport.de
|End of News
|EQS News Service
|
2225176 06.11.2025 CET/CEST
Analysen zu Hypoport SEmehr Analysen
|28.10.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Hypoport SE
|118,20
|-0,84%