Hypoport Aktie
|136,20EUR
|-3,20EUR
|-2,30%
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
Hypoport SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hypoport mit einem Kursziel von 318 Euro auf "Buy" belassen. Die Prognoseanpassung des Immobilienfinanzierers sei weniger schlimm als es möglicherweise den Anschein habe, schrieb Mengxian Sun in der am Dienstag vorliegenden Reaktion. Das Wachstum habe die Erwartungen bestätigt./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
|
Unternehmen:
Hypoport SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
318,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
134,20 €
|
Abst. Kursziel*:
136,96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
136,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
133,48%
|
Analyst Name::
Mengxian Sun
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hypoport SEmehr Nachrichten
|
10:09
|ROUNDUP: Hypoport kappt Umsatzprognose und bestätigt Gewinnziel - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
09:29
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
27.10.25
|Hypoport kappt Umsatzprognose und bestätigt Gewinnziel (dpa-AFX)
|
27.10.25
|EQS-Adhoc: Hypoport SE: Verdopplung des EBIT in den ersten neun Monaten 2025 und Anpassung der Prognose für Umsatz und Rohertrag (EQS Group)
|
27.10.25
|EQS-Adhoc: Hypoport SE: Doubling of EBIT in the first nine months of 2025 and adjustment of the revenue and gross profit forecast (EQS Group)
|
27.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
22.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Hypoport SEmehr Analysen
|09:46
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|09:46
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|09:46
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|24.10.24
|Hypoport Hold
|Warburg Research
|24.07.24
|Hypoport Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12.03.24
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|23.01.24
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|14.11.23
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Aktien in diesem Artikel
|Hypoport SE
|135,00
|-3,16%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:14
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:13
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:13
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:12
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:09
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:07
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|10:04
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:03
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:02
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:55
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09:44
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:34
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:33
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|09:24
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|09:24
|Symrise Buy
|Warburg Research
|09:21
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:10
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:00
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08:32
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:32
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|08:29
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|08:17
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08:07
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:03
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|07:48
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|Amazon Buy
|UBS AG
|07:17
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:10
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|07:07
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|06:49
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:22
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:21
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|06:13
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05:56
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets