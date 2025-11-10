Hypoport Aktie

121,00EUR 3,80EUR 3,24%
Hypoport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365

10.11.2025 11:05:30

Hypoport SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hypoport nach detaillierten Quartalszahlen von 305 auf 291 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die finalen Kennziffern des Finanzdienstleisters hätten seine Prognosen verfehlt, schrieb Simon Stippig am Montag in seiner ersten Reaktion. Er reduzierte seine Umsatzschätzungen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
Unternehmen:
Hypoport SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
291,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
121,00 € 		Abst. Kursziel*:
140,50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
121,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
140,50%
Analyst Name::
Simon Stippig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

