HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hypoport nach detaillierten Quartalszahlen von 305 auf 291 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die finalen Kennziffern des Finanzdienstleisters hätten seine Prognosen verfehlt, schrieb Simon Stippig am Montag in seiner ersten Reaktion. Er reduzierte seine Umsatzschätzungen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
|11:05
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|28.10.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
