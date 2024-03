EQS-News: Knorr-Bremse plant Dividende deutlich um 13 % auf 1,64 Euro zu steigern

EQS-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Dividende

Knorr-Bremse plant Dividende deutlich um 13 % auf 1,64 Euro zu steigern



Knorr-Bremse plant Dividende deutlich um 13 % auf 1,64 Euro zu steigern Starke Unternehmensentwicklung in 2023 soll sich in Dividendensteigerung widerspiegeln

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 1,64 Euro je Aktie vor

Knorr-Bremse veröffentlicht Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023 München, 21. März 2024 – Vorstand und Aufsichtsrat der Knorr-Bremse AG haben entschieden, nach einem sehr anspruchsvollen und dennoch äußerst erfolgreichen Geschäftsjahr der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 1,64 Euro je Aktie vorzuschlagen. Verglichen zum Vorjahr entspricht dies einem deutlichen Anstieg um 13 %. Die Ausschüttungsquote beträgt rund 46 % des Konzernjahresüberschusses 2023 und liegt damit unverändert im Rahmen der bestehenden Dividendenpolitik, zwischen 40 und 50 % an die Aktionäre auszuschütten. Die Dividendenausschüttung bedarf der Zustimmung der Aktionäre auf der ordentlichen virtuellen Hauptversammlung, die für den 30. April 2024 einberufen wurde:

Investor Relations/Hauptversammlung. Neben der Gewinnverwendung werden den Aktionären u. a. Anpassungen des Vorstandsvergütungssystems zur Zustimmung vorgelegt. Informationen zum vergangenen Geschäftsjahr finden sich im Geschäftsbericht 2023, der auf der Website unter www.knorr-bremse.com zum Download zur Verfügung steht. Medienkontakt: Claudia Züchner, Pressesprecherin Finanzkommunikation, Tel.: +49 89 3547 2582

E-Mail: claudia.zuechner@knorr-bremse.com Investor Relations: Andreas Spitzauer, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 3547 182310

E-Mail: andreas.spitzauer@knorr-bremse.com Über Knorr-Bremse Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen in der ganzen Welt. 33.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 100 Standorten in rund 30 Ländern entwickeln und produzieren innovative Lösungen und Services, die höchste technologische Standards erfüllen. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von rund 7,9 Mrd. EUR. Seit fast 120 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität.

