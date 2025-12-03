XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

03.12.2025 10:31:43

EQS-News: Mutares hat die Übernahme des Kranbereichs von JOST erfolgreich abgeschlossen

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Mutares hat die Übernahme des Kranbereichs von JOST erfolgreich abgeschlossen

03.12.2025 / 10:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mutares hat die Übernahme des Kranbereichs von JOST erfolgreich abgeschlossen

  • International etablierter Hersteller und Vertreiber von Kranen
  • Neuer Plattformakquisition zur Stärkung des Segments Goods & Services
  • Umsatz von rund EUR 100 Mio.

München, 3. Dezember 2025 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme des Kranbereichs von JOST aus der 2024 erworbenen Hyva Gruppe erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion stärkt das Segment Goods & Services von Mutares als neue Plattforminvestition.

Der Geschäftsbereich Krane von JOST ist ein international etablierter Hersteller und Vertreiber von Kranen und umfassenden Dienstleistungen, der im Rahmen einer Mehrmarkenstrategie LKW-Krane für wichtige globale Märkte entwickelt, herstellt und wartet. Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von rund EUR 100 Mio. und beschäftigt rund 400 Mitarbeitende. Es verfügt über Produktions- und Montagewerke in Italien, Brasilien und China sowie ein globales Netzwerk von Vertriebs- und Distributionsbüros, um die lokale Lieferung und den Kundensupport sicherzustellen. Das Produktportfolio des Unternehmens bedient verschiedene Branchen wie Gewerbe- und Wohnungsbau, Infrastruktur, Schiffsausrüstung sowie viele mehr und gewährleistet die erforderliche Flexibilität bei gleichzeitiger Kosteneffizienz und einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), eine börsennotierte Private-Equity-Holdinggesellschaft mit Niederlassungen in München (Hauptsitz), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Wien und Warschau, erwirbt Unternehmen in Sondersituationen, die ein erhebliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen, und verkauft sie nach einem Repositionierungs- und Stabilisierungsprozess wieder.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „MUX” (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und sind Bestandteil des Auswahlindex SDAX.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail:ir@mutares.de
www.mutares.com

Pressekontakt in Deutschland
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich
CLAI
Matthieu Meunier
Telefon: +33 06 26 59 49 05
E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com

Pressekontakt in Großbritannien
14:46 Consulting
Tom Sutton
Telefon: +44 7796 474940
E-Mail: tsutton@1446.co.uk


03.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2238352

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2238352  03.12.2025 CET/CEST

