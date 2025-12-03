Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
|
03.12.2025 10:31:43
EQS-News: Mutares hat die Übernahme des Kranbereichs von JOST erfolgreich abgeschlossen
|
EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Mutares hat die Übernahme des Kranbereichs von JOST erfolgreich abgeschlossen
München, 3. Dezember 2025 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme des Kranbereichs von JOST aus der 2024 erworbenen Hyva Gruppe erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion stärkt das Segment Goods & Services von Mutares als neue Plattforminvestition.
Der Geschäftsbereich Krane von JOST ist ein international etablierter Hersteller und Vertreiber von Kranen und umfassenden Dienstleistungen, der im Rahmen einer Mehrmarkenstrategie LKW-Krane für wichtige globale Märkte entwickelt, herstellt und wartet. Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von rund EUR 100 Mio. und beschäftigt rund 400 Mitarbeitende. Es verfügt über Produktions- und Montagewerke in Italien, Brasilien und China sowie ein globales Netzwerk von Vertriebs- und Distributionsbüros, um die lokale Lieferung und den Kundensupport sicherzustellen. Das Produktportfolio des Unternehmens bedient verschiedene Branchen wie Gewerbe- und Wohnungsbau, Infrastruktur, Schiffsausrüstung sowie viele mehr und gewährleistet die erforderliche Flexibilität bei gleichzeitiger Kosteneffizienz und einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), eine börsennotierte Private-Equity-Holdinggesellschaft mit Niederlassungen in München (Hauptsitz), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Wien und Warschau, erwirbt Unternehmen in Sondersituationen, die ein erhebliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen, und verkauft sie nach einem Repositionierungs- und Stabilisierungsprozess wieder.
Mutares SE & Co. KGaA
Pressekontakt in Deutschland
Pressekontakt in Frankreich
Pressekontakt in Großbritannien
03.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89-9292 776-0
|Fax:
|+49 (0)89-9292 776-22
|E-Mail:
|ir@mutares.de
|Internet:
|www.mutares.de
|ISIN:
|DE000A2NB650
|WKN:
|A2NB65
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2238352
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2238352 03.12.2025 CET/CEST
