EQS-News: Mutares hat ihr Portfoliounternehmen Frigoscandia erfolgreich an Dachser verkauft

Mutares hat ihr Portfoliounternehmen Frigoscandia erfolgreich an Dachser verkauft



Erfolgreicher Turnaround und Neupositionierung von Frigoscandia

Signifikanter Beitrag zum Nettoergebnis der Mutares-Holding für das Geschäftsjahr 2024 München, 4. März 2024 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ihr Portfoliounternehmen Frigoscandia erfolgreich an Dachser, ein weltweit führendes Unternehmen in der Stückgutlogistik, verkauft. Frigoscandia mit Hauptsitz in Helsingborg, Schweden, ist ein Full-Service-Anbieter für temperaturgeführte Logistik auf dem nordischen Markt. Mit rund 1.300 Mitarbeitenden erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2023 einen Umsatz von mehr als EUR 300 Mio. Nach der Akquisition von Posten Norge durch Mutares im Jahr 2021 hat Frigoscandia eine erfolgreiche Neuausrichtung vorgenommen und seine Position als führender Akteur im nordischen temperaturgeführten Logistiksektor gefestigt. Unter der Eigentümerschaft von Mutares führte Frigoscandia eine Reihe von Turnaround-Maßnahmen sowie strategische M&A-Aktivitäten durch, darunter die Veräußerung des französischen Geschäfts und die Add-on-Akquisition von Polar Frakt und GKT. Frigoscandia ist in einem dynamischen und wachsenden Markt gut positioniert und stärkt die Position von Dachser in der Lebensmittellogistik in den nordischen Ländern erheblich. Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

