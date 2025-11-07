Deutsche Beteiligungs Aktie

WKN DE: A1TNUT / ISIN: DE000A1TNUT7

SDAX aktuell 07.11.2025 09:29:52

Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen SDAX zum Handelsstart steigen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SDAX auch heute aufwärts.

Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,80 Prozent auf 16 059,52 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 80,627 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,300 Prozent auf 15 980,56 Punkte an der Kurstafel, nach 15 932,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 063,84 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 979,91 Zählern.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 4,07 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 07.10.2025, bei 17 354,72 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 07.08.2025, den Stand von 17 293,38 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 13 427,02 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 15,64 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,25 Prozent auf 31,68 EUR), Salzgitter (+ 3,25 Prozent auf 27,98 EUR), Nagarro SE (+ 3,07 Prozent auf 45,64 EUR), STO SE (+ 2,96 Prozent auf 118,20 EUR) und Deutsche Beteiligungs (+ 2,72 Prozent auf 24,55 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil STRATEC SE (-2,91 Prozent auf 20,05 EUR), EVOTEC SE (-1,41 Prozent auf 5,74 EUR), Energiekontor (-1,10 Prozent auf 31,35 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-1,00 Prozent auf 89,40 EUR) und Klöckner (-0,57 Prozent auf 5,26 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 138 466 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX mit 6,397 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,91 zu Buche schlagen. Mutares lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,32 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

