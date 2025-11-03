Mutares Aktie

03.11.2025 07:30:04

EQS-News: Mutares-Portfoliounternehmen Buderus Edelstahl hat den Teilverkauf von zwei Geschäftsbereichen an die GMH Gruppe vollzogen

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf
Mutares-Portfoliounternehmen Buderus Edelstahl hat den Teilverkauf von zwei Geschäftsbereichen an die GMH Gruppe vollzogen

03.11.2025 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mutares-Portfoliounternehmen Buderus Edelstahl hat den Teilverkauf von zwei Geschäftsbereichen an die GMH Gruppe vollzogen

  • Verkauf der zwei Geschäftsbereiche Warmwalzwerk und Mechanische Bearbeitung inkl. Wärmebehandlung an strategischen Käufer
  • Bereich Gesenkschmiede zusätzlich an die FerrAl United Group verkauft

München, 3. November 2025 – Buderus Edelstahl, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650), hat erfolgreich ihre zwei Geschäftsbereiche Warmwalzwerk und Mechanische Bearbeitung inklusive der Wärmebehandlung an die GMH Gruppe verkauft.

Das Unternehmen ist ein renommierter Hersteller von hochwertigen Spezialstählen mit Schwerpunkten in Werkzeugstahl und Edelbaustahl, einem weltweit breit gefächerten Kundenportfolio und einem Jahresumsatz von ca. EUR 360 Mio. Nach den ersten erfolgreichen Optimierungen und Transformationsmaßnahmen, die seit der Übernahme vor Ort umgesetzt wurden, ist der Verkauf an einen strategischen Käufer der nächste Schritt für das Unternehmen, um sich nachhaltig weiterzuentwickeln. Die GMH Gruppe bietet den beiden Buderus-Edelstahl-Geschäftsbereichen Warmwalzwerk und Mechanische Bearbeitung inklusive der Wärmebehandlung damit ein großes Potenzial weiter zu expandieren.

Mit diesem Schritt konnten trotz schwieriger Marktbedingungen ca. 670 Arbeitsplätze am Standort Wetzlar gesichert werden. Aufgrund von weiterhin herausfordernden Marktbedingungen in der Stahlindustrie wird zudem der Geschäftsbereich Gesenkschmiede an die FerrAl United Group (100%ige Beteiligung der Mutares Group) veräußert.

 

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.com

Ansprechpartner Presse Deutschland

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Ansprechpartner Presse Frankreich
CLAI
Matthieu Meunier
Telefon: +33 06 26 59 49 05
E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com

Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich
14:46 Consulting
Tom Sutton
Telefon: +44 7796 474940
E-Mail: tsutton@1446.co.uk


03.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2221984

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2221984  03.11.2025 CET/CEST

