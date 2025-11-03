EQS-News: Mutares-Portfoliounternehmen Buderus Edelstahl hat den Teilverkauf von zwei Geschäftsbereichen an die GMH Gruppe vollzogen

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

Mutares-Portfoliounternehmen Buderus Edelstahl hat den Teilverkauf von zwei Geschäftsbereichen an die GMH Gruppe vollzogen



03.11.2025 / 07:30 CET/CEST

Mutares-Portfoliounternehmen Buderus Edelstahl hat den Teilverkauf von zwei Geschäftsbereichen an die GMH Gruppe vollzogen

Verkauf der zwei Geschäftsbereiche Warmwalzwerk und Mechanische Bearbeitung inkl. Wärmebehandlung an strategischen Käufer

Bereich Gesenkschmiede zusätzlich an die FerrAl United Group verkauft

München, 3. November 2025 – Buderus Edelstahl, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650), hat erfolgreich ihre zwei Geschäftsbereiche Warmwalzwerk und Mechanische Bearbeitung inklusive der Wärmebehandlung an die GMH Gruppe verkauft.

Das Unternehmen ist ein renommierter Hersteller von hochwertigen Spezialstählen mit Schwerpunkten in Werkzeugstahl und Edelbaustahl, einem weltweit breit gefächerten Kundenportfolio und einem Jahresumsatz von ca. EUR 360 Mio. Nach den ersten erfolgreichen Optimierungen und Transformationsmaßnahmen, die seit der Übernahme vor Ort umgesetzt wurden, ist der Verkauf an einen strategischen Käufer der nächste Schritt für das Unternehmen, um sich nachhaltig weiterzuentwickeln. Die GMH Gruppe bietet den beiden Buderus-Edelstahl-Geschäftsbereichen Warmwalzwerk und Mechanische Bearbeitung inklusive der Wärmebehandlung damit ein großes Potenzial weiter zu expandieren.

Mit diesem Schritt konnten trotz schwieriger Marktbedingungen ca. 670 Arbeitsplätze am Standort Wetzlar gesichert werden. Aufgrund von weiterhin herausfordernden Marktbedingungen in der Stahlindustrie wird zudem der Geschäftsbereich Gesenkschmiede an die FerrAl United Group (100%ige Beteiligung der Mutares Group) veräußert.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

