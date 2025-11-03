Mutares Aktie

03.11.2025 08:00:14

EQS-News: Mutares-Portfoliounternehmen Magirus hat die Übernahme der Achleitner Fahrzeugbau GmbH abgeschlossen

Mutares-Portfoliounternehmen Magirus hat die Übernahme der Achleitner Fahrzeugbau GmbH abgeschlossen

03.11.2025 / 08:00 CET/CEST
Mutares-Portfoliounternehmen Magirus hat die Übernahme der Achleitner Fahrzeugbau GmbH abgeschlossen

  • Magirus erweitert Produktangebot im Markt für Verteidigungs- und Sicherheitsfahrzeuge
  • Führender österreichischer Spezialist für maßgeschneiderte Spezialfahrzeuge für Offroad-, Sicherheits- und Verteidigungszwecke
  • Strategische Add-on-Akquisition für Magirus zur Stärkung des Segments Infrastructure & Special Industry

München, 3. November 2025 – Magirus, ein hundertprozentiges Portfoliounternehmen der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650), hat die Übernahme der Achleitner Fahrzeugbau GmbH, eines österreichischen Unternehmens, das sich auf die Konstruktion, Entwicklung und Produktion von maßgeschneiderten Fahrzeugen für Offroad-, Polizei-, Militär- und paramilitärische Anwendungen spezialisiert hat und zur Franz Achleitner Fahrzeugbau und Reifenzentrum GmbH gehört, erfolgreich abgeschlossen.

Achleitner ist ein etablierter österreichischer Hersteller mit Sitz in Radfeld, Tirol. Achleitner Fahrzeugbau konzentriert sich auf maßgeschneiderte Fahrzeugkarosserien, Umbauten und fortschrittliche Allradtechnologie für Spezialfahrzeuge und beschäftigt über 120 hochqualifizierte Mitarbeitende. Das Unternehmen ist bekannt für seine hohen Qualitätsstandards, seine starke technische Kompetenz und seine langjährigen Partnerschaften mit OEMs.

Als Add-on-Akquisition für Magirus umfasst das Produktportfolio gepanzerte Fahrzeuge für Sicherheit und Verteidigung sowie Allrad- und Nutzfahrzeuge für schwieriges Gelände. Diese Transaktion wird Cross-Selling-Möglichkeiten nutzen, die internationale Marktdurchdringung beschleunigen sowie die Skalierung und Rentabilität des Segments Infrastructure & Special Industry steigern.

 

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.com

Ansprechpartner Presse Deutschland

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Ansprechpartner Presse Frankreich
CLAI
Matthieu Meunier
Telefon: +33 06 26 59 49 05
E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com

Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich
14:46 Consulting
Tom Sutton
Telefon: +44 7796 474940
E-Mail: tsutton@1446.co.uk


Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2221950

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2221950  03.11.2025 CET/CEST

