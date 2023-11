EQS-News: Mutares wird in den MSCI Germany Small Cap Index aufgenommen

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

Mutares wird in den MSCI Germany Small Cap Index aufgenommen



17.11.2023 / 11:32 CET/CEST

Aufnahme in den MSCI Germany Small Cap Index am 30. November 2023 nach Handelsschluss

Liquiderer Handel durch indexorientierte Anleger

Höhere Aufmerksamkeit von institutionellen Investoren

München, 17. November 2023 – Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) steigen innerhalb der Indexfamilie des US-amerikanischen Finanzdienstleisters MSCI Inc. auf. Wie MSCI im Rahmen der quartalsweisen Indexüberprüfung bekannt gegeben hat, wird Mutares in den MSCI Germany Small Cap Index aufgenommen. Die Änderungen erfolgen nach Handelsschluss am 30. November 2023.

„Die Auswahl der Mutares-Aktie im Rahmen der aktuellen Indexüberprüfung durch MSCI ist ein toller Erfolg für unser Unternehmen am Kapitalmarkt und eine verdiente Belohnung für die harte Arbeit in den vergangenen Jahren. Mit der Indexaufnahme ist ein liquiderer Handel in unserer Aktie verbunden. Gleichzeitig gewinnt die Mutares-Aktie insbesondere für institutionelle Investoren noch mehr an Attraktivität. Das Interesse an unserem Geschäftsmodell ist sehr hoch, wie wir aktuell im Rahmen unserer Roadshow in den USA feststellen konnten“, sagt Mark Friedrich, CFO von Mutares, dessen Vorstandsmandat vor wenigen Tagen um weitere vier Jahre bis zum 31. Dezember 2027 verlängert wurde.

MSCI Inc. mit Sitz in New York ist ein weltweit führender Anbieter von Anwendungen zur Unterstützung von Investitionsentscheidungen. MSCI-Produkte und -Dienstleistungen umfassen Indizes, Portfoliorisiko und -Bewertungsmethoden sowie Anwendungen zur Verwaltung von Wertpapierdepots. Zu den herausragenden Produkten des US-Finanzdienstleisters zählen die vielbeachteten MSCI-Indizes.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.de

Ansprechpartner Presse

CROSSALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Ansprechpartner Presse Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Telefon: +33 06 26 59 49 05

E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com