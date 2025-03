EQS-News: Salzgitter-Konzern liefert positives Ergebnis vor Sondereffekten in schwierigem Marktumfeld

EQS-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Salzgitter-Konzern liefert positives Ergebnis vor Sondereffekten in schwierigem Marktumfeld



21.03.2025 / 07:30 CET/CEST

Geschäftsbereich Technologie mit Rekordergebnis, erfreulicher Beitrag des Aurubis-Engagements

Liquiditätsmaßnahmen zeigen Wirkung

Zusätzliches Maßnahmenpaket zur Ergebnisverbesserung für zukunftsfeste Aufstellung initiiert

Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025:

EBITDA zwischen 350 Mio. € und 550 Mio. €,

Vorsteuerergebnis zwischen - 100 Mio. € und + 100 Mio. €

Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung 0,20 € je Aktie Die ausbleibende Konjunkturerholung und ein von hohen Importen sowie nicht wettbewerbsfähigen Energiekosten geprägtes wirtschaftliches Umfeld haben den Geschäftsverlauf der stahlnahen Aktivitäten der Salzgitter AG im Geschäftsjahr 2024 belastet. Gegenläufig wirkten die Ergebnisbeiträge aus dem Technologiebereich, unserer Beteiligung an der Aurubis AG sowie liquiditäts- und ergebnisstützende Maßnahmen, deren Umfang wir im abgelaufenen Geschäftsjahr nochmals spürbar ausgeweitet haben. Bereinigt um - 406 Mio.€ Sondereffekte erwirtschaftete die Salzgitter AG ein positives Vorsteuerergebnis von 109 Mio. €. Die Abschreibungen und Restrukturierungsaufwendungen werden künftige Perioden entlasten. Der Außenumsatz des Salzgitter-Konzerns reduzierte sich aufgrund gesunkener Durchschnittserlöse für Stahlerzeugnisse sowie einer schwachen Auftragslage im Geschäftsbereich Stahlverarbeitung auf 10,0 Mrd. € (2023: 10,8 Mrd. €). Das EBITDA ging auf 445 Mio. € (2023: 677 Mio. €) und das Vorsteuerergebnis auf - 296 Mio. € (2023: 238 Mio. €) zurück. Im Ergebnis sind 406 Mio. € Aufwendungen für Restrukturierungen, Impairments und sonstige Rückstellungen verarbeitet. Ergebnisstützend wirkten 184 Mio. € Beitrag der at-equity (IFRS-Bilanzierung) einbezogenen Beteiligung an der Aurubis AG (2023: 40 Mio. €). Aus - 348 Mio. € Nachsteuerresultat (2023: 204 Mio. €) errechnen sich - 6,51 € Ergebnis je Aktie (2023: 3,70 €). Die Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE) betrug - 3,4 % (2023: 5,6 %). Die Nettofinanzschulden stiegen aufgrund der zugenommenen Investitionstätigkeit auf - 574 Mio. € (2023: - 214 Mio. €). Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 22. Mai 2025 die Ausschüttung einer Dividende von 0,20 € je Aktie vor. Gunnar Groebler, Vorstandsvorsitzende der Salzgitter AG: „Die wirtschaftlichen Herausforderungen in Deutschland und der Welt zeigen, wie wichtig die konsequente Umsetzung unserer Strategie ist. Wir arbeiten mit voller Kraft daran, den Salzgitter-Konzern krisenfest aufzustellen, und die von uns eingeleiteten Maßnahmen zeigen Wirkung. Unser Transformationsprogramm SALCOS® setzen wir weiter konsequent um. Durch den modularen Aufbau sind wir sehr gut in der Lage, kontrolliert und mit der Marktentwicklung im Blick die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen. Wir gehen davon aus, dass die Rahmenbedingungen weiterhin fordernd bleiben werden. Umso größer ist unsere Erwartung an die Politik, endlich für eine spürbare Entlastung bei den Energiekosten zu sorgen und die hohen regulativen Hürden zu senken.“ Birgit Potrafki, Finanzvorständin der Salzgitter AG „Wir fokussieren uns auf die Transformation und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Salzgitter AG. Trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes haben wir ein positives Vorsteuerresultat vor Sondereffekten von 109 Mio. € erzielt. Gleichzeitig fallen unsere Nettofinanzschulden niedriger aus als erwartet. Das zeigt, dass unsere Maßnahmen greifen. Unser laufendes Programm „Performance 2026“ haben wir erweitert und Maßnahmen zur weiteren nachhaltigen Ergebnisverbesserung unserer Geschäftsbereiche eingeleitet. Zudem haben wir als Reaktion auf die schwache Konjunktur ein kurzfristig wirksames liquiditäts- und ergebnisstützendes Maßnahmen Programm initiiert. Diese Weichenstellungen sind wichtige Investitionen in unsere Zukunft. 2024 war ein Jahr mit wichtigen Fortschritten: Wir haben den Verkauf von Mannesmann Stainless Tubes erfolgreich abgeschlossen. Unser Geschäftsbereich Technologie erzielte einen Rekordgewinn und unsere Beteiligung an der Aurubis AG lieferte einen deutlich stärkeren Ergebnisbeitrag als in den Vorjahren.“ Außenumsätze nach Geschäftsbereichen (Mio. EUR): GJ 2024 GJ 2023 Stahlerzeugung 3.388,8 3.528,0 Stahlverarbeitung 1.576,3 2.126,5 Handel 3.056,7 3.313,0 Technologie 1.803,9 1.647,4 Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung 186,0 175,6 Konzern 10.011,7 10.790,5 EBITDA nach Geschäftsbereichen (Mio. EUR): GJ 2024 GJ 2023 Stahlerzeugung 186,2 295,5 Stahlverarbeitung -78,6 227,4 Handel -20,9 20,5 Technologie 148,5 114,9 Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung 210,1 18,8 Konzern 445,2 677,0 Vorsteuerergebnisse (EBT) nach Geschäftsbereichen (Mio. EUR): GJ 2024 GJ 2023 Stahlerzeugung -60,9 75,8 Stahlverarbeitung -391,4 144,7 Handel -81,2 -13,6 Technologie 93,5 81,1 Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung 143,8 -49,7 Konzern -296,2 238,4 Ausblick Ein Ende der Stagnation der deutschen Wirtschaft ist aktuell trotz der geplanten Sondervermögen noch nicht abzusehen, die konjunkturpolitischen Maßnahmen der neuen Bundesregierung könnten ab dem zweiten Halbjahr 2025 positiv wirken. Mit den handelspolitischen Einlassungen der neuen amerikanischen Regierung steigt hingegen die Unsicherheit insbesondere hinsichtlich der Aussichten für den Außenhandel. Vor diesem Hintergrund erwarten wir für den Salzgitter-Konzern im Geschäftsjahr 2025: einen Umsatz zwischen 9,5 Mrd. € und 10,0 Mrd. €,

ein EBITDA zwischen 350 Mio. € und 550 Mio. €,

ein Vorsteuerergebnis zwischen - 100 Mio. € und + 100 Mio. € sowie

eine leicht über dem Vorjahresniveau liegende Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE). Wie schon in den vergangenen Jahren weisen wir darauf hin, dass Chancen und Risiken aus aktuell nicht absehbaren Erlös-, Vormaterialpreis- und Beschäftigungsentwicklungen sowie Veränderungen von Währungskursen den Geschäftsverlauf des Jahres 2025 erheblich beeinflussen können. Die vollständige Veröffentlichung zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2024 finden Sie unter https://www.salzgitter-ag.com/de/investor-relations/news-publikationen.html. Kontakt:

Markus Heidler



Leiter Investor Relations



Salzgitter AG

Eisenhüttenstraße 99

38239 Salzgitter



Telefon +49 5341 21-6105

Telefax +49 5341 21-2570

