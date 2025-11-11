Salzgitter Aktie
|29,06EUR
|-0,74EUR
|-2,48%
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
Salzgitter Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 22,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die operativen Barmittel (Free Cashflow) seien widerstandsfähiger gewesen als erwartet, schrieb Andrew Jones am Montag. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe von einem Sondereffekt profitiert und daher die Konsensschätzung übertroffen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 09:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 09:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Neutral
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
22,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
29,04 €
|
Abst. Kursziel*:
-22,52%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
29,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-22,57%
|
Analyst Name::
Andrew Jones
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Salzgitter
|29,12
|-2,28%
