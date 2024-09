EQS-News: Stabilus erweitert Vorstand im Rahmen der Wachstumsstrategie auf drei Mitglieder: CTO David Sabet steigt in den Vorstand auf und verantwortet die Region Americas

EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Personalie

Stabilus erweitert Vorstand im Rahmen der Wachstumsstrategie auf drei Mitglieder: CTO David Sabet steigt in den Vorstand auf und verantwortet die Region Americas



CORPORATE NEWS Stabilus erweitert Vorstand im Rahmen der Wachstumsstrategie auf drei Mitglieder: CTO David Sabet steigt in den Vorstand auf und verantwortet die Region Americas Vorstand wird im Rahmen der Wachstumsstrategie und zunehmenden Bedeutung von Innovationen sowie der Region Americas zum 1. Oktober 2024 um CTO David Sabet erweitert David Sabet ist seit 28 Jahren bei Stabilus tätig und als Head of Business Unit Automotive Powerise sowie als Chief Technology Officer im erweiterten Führungsteam von Stabilus tätig Koblenz, 23. September 2024 – Der Aufsichtsrat der Stabilus SE, (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, hat David Sabet (51) mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 zum Vorstand der Stabilus SE berufen. Der Aufsichtsrat trägt damit der Bedeutung der Region Americas und von Innovationen in der Unternehmensstrategie STAR 2030 Rechnung, gemäß der das Unternehmen plant, einen signifikanten Teil des angestrebten Umsatzwachstums durch Innovationen zu realisieren und den Konzernumsatz bis 2030 auf mehr als 2 Mrd. € zu steigern. Dr. Stephan Kessel, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Stabilus, sagte: „Angesichts des Wachstums sowie der Übernahme von Destaco ist es geboten, den Vorstand von Stabilus zu erweitern. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Führungspositionen bei Stabilus in den USA und Deutschland, ist David Sabet die erste Wahl, um im Vorstand die Verantwortung für die Region Americas und die intensive Technologieentwicklung zu übernehmen. Er hat das Wachstum von Powerise bei Stabilus vorangetrieben und verfügt über ausgezeichnete Produktkenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Fahrzeugherstellern. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche David Sabet im Namen des gesamten Aufsichtsrats viel Erfolg in seiner neuen Rolle.“ Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, ergänzte: „Stabilus ist im Laufe der zurückliegenden Jahre stark gewachsen und hat sein Produktportfolio in der Automatisierungstechnik erweitert. Weiteres Wachstum mit innovativen technischen Lösungen wie Türaktuatoren bleibt ein zentrales Element unserer langfristigen Strategie. Ich freue mich, David Sabet mit seinem ausgesprochenen Fokus auf Technologie und seiner langjährigen Stabilus-Erfahrung im Vorstand begrüßen zu dürfen.“ David Sabet, designierter Vorstand von Stabilus, sagte: „Die Region Americas ist ein zentraler Pfeiler unserer Wachstumsstrategie STAR 2030 und am Umsatz gemessen inzwischen ähnlich bedeutend wie die Region EMEA. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung in Amerika und als CTO bin ich mit dem Markt und unseren Kunden bestens vertraut. Ich werde mein Wissen und meine Erfahrung auf Vorstandsebene im Sinne der Kunden, des Unternehmens und der Mitarbeiter bestmöglich einbringen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen Dr. Michael Büchsner und Stefan Bauerreis.“ David Sabet begann seine Karriere bei Stabilus im Jahr 1996 als Ingenieur und bekleidete von 2004 bis 2014 Führungspositionen im Bereich Application Engineering in der Stabilus Gruppe. Seit 2014 ist er Head of Business Unit Automotive Powerise und seit 2015 zudem Chief Technology Officer im erweiterten Führungskreis von Stabilus. Er verfügt über einen Bachelor of Science in Maschinenbau der Pennsylvania State University. Damit besteht der Vorstand ab dem am 1. Oktober beginnenden Geschäftsjahr 2025 aus drei Mitgliedern: CEO Dr. Michael Büchsner, CFO Stefan Bauerreis und CTO David Sabet. Investorenkontakt:

Charles Barker Corporate Communications Über Stabilus Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, erleichtern oder automatisieren. Die Stabilus Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit mehr als achttausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 1,2 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im MDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de. Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.

