EQS-News: TAG Immobilien AG erhöht Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 und veröffentlicht erste Prognosen für 2026: starkes Wachstum von FFO I und FFO II  sowie der Dividende für 2026 erwartet

PRESSEMITTEILUNG

TAG erhöht Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 und veröffentlicht erste Prognosen für 2026: starkes Wachstum von FFO I und FFO II sowie der Dividende für 2026 erwartet

FFO I steigt zum 30. September 2025 auf EUR 135,8 Mio. (+4%); EBITDA aus dem Vermietungsgeschäft erhöht sich um 6% im Vorjahresvergleich

Verkaufsergebnis Polen in den ersten neun Monaten 2025 bei EUR 34,2 Mio. nach EUR 38,8 Mio. im Vorjahreszeitraum; deutlicher Anstieg im Q4 2025 auf Grund erhöhter Wohnungsübergaben zu erwarten

LTV sinkt im Q3 2025 auf 42,3% nach 46,9% zum Ende des Vorjahres; pro Forma-LTV nach dem für Ende Q1/Anfang Q2 2026 erwarteten Vollzug des Erwerbs von ca. 5.300 Mietwohnungen in Polen bei rund 46,1%

Erhöhung der FFO I-Prognose für 2025 auf EUR 174-179 Mio. (zuvor: EUR 172-176 Mio.) und Erhöhung der FFO II Prognose für 2025 auf EUR 235-246 Mio. (zuvor: EUR 233-243 Mio.)

Erstmalige Prognosen für 2026 zeigen deutliche Ergebnisanstiege: FFO I: EUR 187-197 Mio. (+9%) Verkaufsergebnis Polen: EUR 92-98 Mio. (+48%) FFO II: EUR 279-295 Mio. (+19%)

Geplante Ausschüttungsquote für 2026 von 50% des FFO I wird voraussichtlich zur Erhöhung der Dividende um ca. 30% führen

Hamburg, 11. November 2025

Steigendes Ergebnis im Vermietungsgeschäft und erhöhte Verkaufszahlen in Polen im Neunmonatszeitraum 2025

Die TAG Immobilien AG (TAG) blickt auf erfolgreiche erste neun Monate in 2025 zurück. Mit einem FFO I von EUR 135,8 Mio. (+4 % im Vergleich zum Vorjahr) und einem ebenfalls über Vorjahresniveau liegenden FFO II von EUR 169,3 Mio. (9M 2024: EUR 167,5 Mio.) konnte das Unternehmen seine operative Stärke erneut unter Beweis stellen. Besonders hervorzuheben ist der Anstieg des EBITDA aus dem Vermietungsgeschäft um 6% von EUR 178,3 Mio. auf EUR 188,4 Mio. im Jahresvergleich.

Auf Basis eines vergleichbaren Portfolios (like-for-like) wurde in Deutschland ein Mietwachstum, inklusive der Effekte aus dem Leerstandsabbau, von 2,6% (9M 2024: 2,8%) p.a. erzielt. Der Leerstand in den Wohneinheiten des Konzerns ging in Deutschland im dritten Quartal 2025 auf 3,8% zurück, gegenüber 4,1% zum 30. September 2024; im Oktober 2025 reduzierte sich der Leerstand weiter auf 3,6%.

In Polen blickt die TAG ebenfalls auf eine erfolgreiche Entwicklung zurück. Die Leerstandsquote belief sich im gesamten polnischen Vermietungsportfolio zum Stichtag auf 2,9% nach 3,9% zum 30. September 2024. Das like-for-like Mietwachstum für die seit mehr als einem Jahr auf dem Markt befindlichen Wohnungen befand sich zum 30. September 2025 mit 3,4% p.a., nach 3,7% im Neunmonatszeitraum 2024, weiter auf hohem Niveau.

In den ersten neun Monaten des Jahres wurden in Polen 1.973 Wohnungen verkauft (Vorjahreszeitraum: 1.435) und ein Verkaufsvolumen von EUR 327 Mio. erreicht (Vorjahreszeitraum. EUR 261 Mio.). 1.063 (Vorjahreszeitraum: 1.581) Wohnungen wurden nach Fertigstellung an die Erwerber übergeben. Das Verkaufsergebnis Polen, das auf Basis der übergebenen Wohnungen berechnet und dem FFO II zugerechnet wird, belief sich innerhalb der ersten neun Monate 2025 auf EUR 34,2 Mio. im Vergleich zu EUR 38,8 Mio. im Vorjahreszeitraum. Im vierten Quartal 2025 ist ein deutlicher Ergebnisanstieg im polnischen Verkaufsgeschäft zu erwarten, da der größte Teil der für 2025 geplanten Wohnungsübergaben im vierten Quartal 2025 erfolgen wird.

Reduzierung des LTV im Neunmonatszeitraum 2025; EPRA NTA je Aktie steigt um 5%

Die im Q3 2025 durchgeführte Barkapitalerhöhung mit einem Volumen von EUR 186 Mio. und der starke operative Cashflow der TAG führten zu einer Senkung des LTV auf 42,3% nach 46,9% zum Jahresende 2024. Nach dem noch ausstehenden Vollzug des Erwerbs von ca. 5.300 Mietwohnungen in Polen wird der LTV in einer pro Forma-Betrachtung bei rund 46,1% liegen und damit nahe am Zielwert von ca. 45% sein, der dann zeitnah im Geschäftsjahr 2026 wieder erreicht werden sollte. Andere Finanzierungskennzahlen wie der Zinsdeckungsgrad (ICR) oder das Verhältnis der Nettofinanzverschuldung zum bereinigten EBITDA liegen bei einem weiterhin starken 5,9-fachen bzw. 9,3-fachen.

Der EPRA NTA je Aktie belief sich um 30. September 2025 auf EUR 20,19 nach EUR 19,15 zum Jahresende 2024 und wuchs damit, trotz des leichten Verwässerungseffekts aus der Kapitalerhöhung (ca. EUR 0,35 je Aktie), im Neunmonatszeitraum 2025 um 5%. Die nächste reguläre Immobilienbewertung für das zweite Halbjahr 2025 sollte zudem, unterstützt von guten operativen Ergebnissen, für einen weiteren Anstieg des EPRA NTA sorgen. In Bezug auf das deutsche Portfolio, das nach wie vor den größten Teil des Immobilienvermögens der TAG ausmacht, wird diesbezüglich eine positive Wertentwicklung in etwa auf dem Niveau des ersten Halbjahres 2025 (Wertanstieg von ca. +1,4%) erwartet.

Claudia Hoyer, COO und Co-CEO der TAG kommentiert die Entwicklung wie folgt: „Mit dem bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2025 können wir sehr zufrieden sein. Sowohl im Vermietungsgeschäft als auch im Verkaufsgeschäft in Polen sehen wir durchweg positive Entwicklungen. Das deutsche Portfolio zeigt nun seit Mitte 2024 wieder Wertzuwächse, dies verdeutlicht die starke fundamentale Kraft des deutschen Wohnungsmarkts. Insofern werden wir uns neben den Investitionen in Polen auch in Deutschland weiter nach Möglichkeiten für wertschaffendes Wachstum umsehen.“

Prognosen für 2025 und 2026 zeigen starkes Wachstum

Für das Geschäftsjahr 2025 werden auf Grund der positiven Entwicklungen der ersten neun Monate die Prognosen wie folgt angehoben:

FFO I: EUR 174-179 Mio. (zuvor: EUR 172-176 Mio.) bzw. EUR 0,96-0,99 je Aktie

FFO II: EUR 235-246 Mio. (zuvor: EUR 233-243 Mio.) bzw. EUR 1,30-1,36 je Aktie

Die Prognose für das Verkaufsergebnis Polen für das Geschäftsjahr 2025 von EUR 61-67 Mio. bleibt unverändert.

Für das Geschäftsjahr 2026 werden erstmalig folgende Prognosen abgegeben:

FFO I: EUR 187-197 Mio. (+9%) bzw. EUR 0,99-1,04 je Aktie (+4%)

Verkaufsergebnis Polen: EUR 92-98 Mio. (+48%)

FFO II: EUR 279-295 Mio. (+19%) bzw. EUR 1,48-1,56 je Aktie (+14%)

Die FFO I-Prognose 2026 umfasst das Vermietungsgeschäft der TAG in Deutschland und in Polen. Der Vollzug des im August 2025 bekannt gegebenen Erwerbs von ca. 5.300 Mietwohnungen von der R4R Poland sp. z o.o. wird nunmehr für das Ende des ersten bzw. für den Beginn des zweiten Quartals 2026 erwartet. Die polnische Kartellbehörde hat den Genehmigungsprozess verlängert, um eigene Marktuntersuchungen durchführen zu können. Insofern ist diese Akquisition nicht für volle zwölf Monate in die Prognose eingeflossen. Der Mittelwert der Prognosespanne unterstellt ein Closing zum 31. März 2026, beinhaltet also den FFO I-Beitrag aus diesem Portfolio für neun Monate.

Der erwartete starke Anstieg des Verkaufsergebnisses in Polen von nahezu 50% ist Ausfluss der in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Verkaufspreise. Eine attraktive Rohergebnismarge von mehr als 30% sowie steigende Erträge aus Joint-Ventures sind weitere Gründe für das Wachstum. In der Folge wird auch für den FFO II eine deutliche Steigerung erwartet.

Für das Geschäftsjahr 2026 ist geplant, die Ausschüttungsquote für die Dividende auf 50% des FFO I zu erhöhen. Daraus ergibt sich ein voraussichtlicher Anstieg der Dividende je Aktie für das Geschäftsjahr 2026 im Vergleich zur Dividende je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 (Ausschüttungsquote von 40% des FFO I) um ca. 30%, jeweils vorbehaltlich einer entsprechenden Zustimmung der Hauptversammlung.

Martin Thiel, Finanzvorstand und Co-CEO der TAG ergänzt: „Unsere Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 zeigen ein starkes Ergebniswachstum. Insbesondere das polnische Geschäft sorgt für weitere Steigerungen, sowohl im Vermietungs- als auch im Verkaufsportfolio. Zudem freut uns sehr, dass wir unseren Aktionären voraussichtlich eine deutlich gesteigerte Dividende für das Geschäftsjahr 2026 in Aussicht stellen können. Der starke Cashflow aus unseren Portfolios in Deutschland und Polen ermöglicht dies, ohne den Verschuldungsgrad und das vor uns liegende Wachstum zu beinträchtigen.“

Weitere Einzelheiten zum dritten Quartal 2025 finden Sie in der heute veröffentlichten Zwischenmitteilung und der Präsentation unter https://www.tag-ag.com/investor-relations/finanzberichte/quartalsberichte/.

Überblick über die wichtigsten Finanzkennzahlen

Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung (in EUR Mio.) 01.01.2025- 30.09.2025 01.01.2024- 30.09.2024 Netto-Ist-Miete Gesamt 277,1 268,2 EBITDA (bereinigt) Vermietung Deutschland und Polen 188,4 178,3 EBITDA (bereinigt) Verkauf Polen 41,8 43,5 EBITDA (bereinigt) Gesamt 230,2 221,8 Bereinigtes Verkaufsergebnis Polen 34,2 38,8 Konzernergebnis 306,0 30,2 FFO I je Aktie in EUR 0,76 0,74 FFO I 135,8 130,5 FFO II je Aktie in EUR 0,95 0,95 FFO II 169,3 167,5 Kennzahlen der Konzernbilanz (in EUR Mio.) 30.09.2025 31.12.2024 Bilanzsumme 8.877,9 7.750,3 Eigenkapital 3.516,1 3.099,9 EPRA NTA je Aktie in EUR 20,19 19,15 LTV in % 42,3 46,9 Portfoliodaten 30.09.2025 31.12.2024 Einheiten Deutschland 82.953 83.618 Einheiten Polen (fertig gestellte Mietwohnungen) 3.348 3.219 Verkaufte Wohnungen Polen 1.973 1.936 Übergebene Wohnungen Polen 1.063 2.666 Immobilienvolumen Gesamt (in EUR Mio.) 6.876,0 6.505,9 Immobilienvolumen Deutschland (in EUR Mio.) 5.353,9 5.286,1 Immobilienvolumen Polen (in EUR Mio.) 1.522,1 1.219,8 Leerstand in % Deutschland (gesamt) 4,0 3,9 Leerstand in % Deutschland (Wohneinheiten) 3,8 3,6 Leerstand in % Polen (gesamt) 2,9 4,9 l-f-l Mietwachstum in % Deutschland 2,3 2,5 l-f-l Mietwachstum in % Deutschland (inkl. Leerstandsabbau) 2,6 3,0 l-f-l Mietwachstum in % Polen 3,4 3,2 Mitarbeiter*innen 30.09.2025 31.12.2024 Anzahl der Mitarbeiter*innen 1.928 1.856 Kapitalmarktdaten Marktkapitalisierung zum 30.09.2025 in EUR Mrd. 2,78 Grundkapital zum 30.09.2025 in EUR 189.034.941 WKN/ISIN 830350/ DE0008303504 Anzahl der Aktien zum 30.09.2025 (ausgegeben) 189.034.941 Anzahl der Aktien zum 30.09.2025 (ausstehend, ohne eigene Aktien) 188.950.517 Free Float in % (ohne eigene Aktien) 100 Index MDAX/EPRA

