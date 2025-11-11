thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Index-Performance
|
11.11.2025 09:29:19
Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Abschläge
Um 09:12 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent leichter bei 29 122,55 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 338,104 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,038 Prozent auf 29 130,02 Punkte an der Kurstafel, nach 29 141,20 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der MDAX bei 28 938,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 29 138,07 Punkten.
So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 30 250,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2025, lag der MDAX noch bei 31 282,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, bewegte sich der MDAX bei 26 997,20 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 13,23 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 31 754,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern markiert.
MDAX-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Fraport (+ 8,71 Prozent auf 78,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 8,49 Prozent auf 65,80 EUR), TAG Immobilien (+ 1,84 Prozent auf 13,83 EUR), AUTO1 (+ 1,31 Prozent auf 26,20 EUR) und PUMA SE (+ 1,17 Prozent auf 16,41 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-5,68 Prozent auf 89,60 EUR), Evonik (-2,91 Prozent auf 13,68 EUR), IONOS (-2,90 Prozent auf 28,45 EUR), KRONES (-2,61 Prozent auf 127,00 EUR) und Ströer SE (-2,51 Prozent auf 34,90 EUR) unter Druck.
Die teuersten MDAX-Konzerne
Im MDAX sticht die K+S-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 307 576 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40,744 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,13 erwartet. RTL lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 16,98 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu thyssenkrupp AGmehr Nachrichten
|
15:59
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:26
|MDAX aktuell: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
10.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
10.11.25