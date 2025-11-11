MDAX aktuell: So performt der MDAX mittags

Am Dienstagmittag legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag fällt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,03 Prozent auf 29 131,42 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 338,104 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,038 Prozent auf 29 130,02 Punkte an der Kurstafel, nach 29 141,20 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 28 938,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 253,68 Punkten lag.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, mit 30 250,03 Punkten bewertet. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2025, den Wert von 31 282,97 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2024, einen Stand von 26 997,20 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 13,27 Prozent zu. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Fraport (+ 11,29 Prozent auf 79,85 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,70 Prozent auf 63,50 EUR), Lufthansa (+ 2,58 Prozent auf 7,72 EUR), TAG Immobilien (+ 2,50 Prozent auf 13,92 EUR) und Nordex (+ 2,49 Prozent auf 27,96 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen HENSOLDT (-6,32 Prozent auf 89,00 EUR), IONOS (-5,80 Prozent auf 27,60 EUR), Evonik (-3,05 Prozent auf 13,66 EUR), RENK (-2,93 Prozent auf 63,96 EUR) und WACKER CHEMIE (-2,69 Prozent auf 65,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 045 435 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 40,744 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,98 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at