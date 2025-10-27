EQS-News: Vossloh gewinnt erneut Großauftrag für Lieferung von Befestigungssystemen in China

EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Vossloh gewinnt erneut Großauftrag für Lieferung von Befestigungssystemen in China



27.10.2025 / 09:30 CET/CEST

Auftrag im Wert von umgerechnet knapp 20 Mio.€

Auslieferungen im Jahr 2027 geplant

Lieferung für Abschnitt einer neuen Hochgeschwindigkeitstrecke

Werdohl, 27. Oktober 2025. Vossloh festigt seinen Status als Partner für das chinesische Hochgeschwindigkeitsnetz. Die chinesische Tochtergesellschaft Vossloh Fastening Systems China Co. Ltd. hat einen Großauftrag zur Lieferung von Schienenbefestigungssystemen für einen Abschnitt der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke erhalten, die Xining im Nordwesten Chinas mit dem südwestchinesischen Chengdu verbinden wird. Insgesamt beläuft sich der Auftragswert auf knapp 20 Mio.€. Die Auslieferungen der Befestigungssysteme sind für das Jahr 2027 vorgesehen.

Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG, kommentiert: „Mit der stetigen Weiterentwicklung des weltweit größten Hochgeschwindigkeitsnetzes setzt China Maßstäbe in der Bahnindustrie. Hochgeschwindigkeitsstrecken wie diese stellen besondere Ansprüche an Technologie und Präzision. Wir sind stolz, Teil von Chinas fortlaufender Erfolgsgeschichte im Bahnbereich zu sein und als zuverlässiger Partner maßgeblich zum Ausbau nachhaltiger Mobilität beizutragen.“

Xining, als Hauptstadt der Provinz Qinghai, fungiert als industrielles Zentrum und spiegelt gleichzeitig die kulturelle Vielfalt der Region wider. Chengdu ist die Hauptstadt der Provinz Sichuan und zählt mit mehr als 20 Millionen Einwohnern zu den wichtigsten Wirtschafts- und Innovationsstandorten Chinas. Die Realisierung der Verbindung erfordert die Überwindung erheblicher Höhenunterschiede und zahlreicher Gebirgspässe, was das Bauprojekt technisch herausfordernd gestaltet. Die neue Bahnverbindung fördert die stärkere Integration beider Wirtschaftszentren und eröffnet zudem logistische Vorteile in einem landschaftlich anspruchsvollen Gebiet.

Das chinesische Hochgeschwindigkeitsnetz ist das größte und modernste der Welt. Es umfasst aktuell rund 50.000 Kilometer und soll bis zum Jahr 2035 auf über 70.000 Kilometer anwachsen. Vossloh ist bereits seit knapp 20 Jahren erfolgreich in China aktiv, insbesondere bei dem Ausbau des Hochgeschwindigkeitsnetzes. Die chinesische Tochtergesellschaft Vossloh Fastening Systems China Co. Ltd. mit Sitz in Kunshan hat rund 130 Mitarbeitende und gehört zu den führenden Lieferanten von Schienenbefestigungssystemen vor Ort.

Kontaktdaten für die Medien und Investoren

Ivo Banek

E-Mail: presse@vossloh.com

Dr. Daniel Gavranovic

E-Mail: investor.relations@vossloh.com

Telefon: +49 (0) 23 92 / 52-609

Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit rund 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren.

Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit knapp 80 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.

Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Vossloh mit etwa 4.200 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.209,6 Mio.€.