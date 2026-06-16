Ericsson Aktie
WKN: 850001 / ISIN: SE0000108656
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16.06.2026 14:10:42
Ericsson chief to step down after stabilising scandal-hit group
Börje Ekholm admitted possible payments to Isis in 2022 but then stabilised performanceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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