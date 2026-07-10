Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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10.07.2026 12:00:07
EU warns Meta over Facebook and Instagram’s addictive feeds
Brussels says tech group has failed to adequately assess and mitigate risks that could have a negative impact on usersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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