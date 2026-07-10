EU: Meta hat Nutzer nicht vor süchtig machenden Apps geschützt

DOW JONES--Der US-Konzern Meta Platforms tut nach Einschätzung der EU nicht genug, um Nutzer vor den physischen und psychischen Schäden zu schützen, die durch das süchtig machende Design von Instagram und Facebook entstehen. Dies teilte die EU-Kommission mit und verschärfte damit eine Untersuchung, die zu hohen Geldstrafen führen könnte.

Die Brüsseler Behörde legte am Freitag vorläufige Ergebnisse vor, wonach Meta gegen das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA) der Union verstoßen hat. Das Gesetz verpflichtet die weltweit größten Online-Plattformen, Risiken zu bewerten und zu mindern.

Sollten sich die Ergebnisse bestätigen, droht Meta für jede seiner Plattformen eine Geldstrafe von bis zu 6 Prozent seines weltweiten Umsatzes.

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July 10, 2026 06:28 ET (10:28 GMT)