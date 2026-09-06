Packaging Aktie
WKN: 932483 / ISIN: US6951561090
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06.09.2026 09:47:26
EU waste packaging rules: Why small businesses are worried
The EU has introduced new rules targeting packaging waste and "forever chemicals." Although the changes will be phased in slowly, some small sellers have already paused shipments due to the additional red tape.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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