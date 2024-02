Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 klettert mittags

Am Freitag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,61 Prozent fester bei 4 667,05 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,053 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,155 Prozent auf 4 645,78 Punkte an der Kurstafel, nach 4 638,60 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 4 645,78 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 676,71 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,653 Prozent. Vor einem Monat, am 02.01.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 512,81 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 02.11.2023, bei 4 169,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.02.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 4 241,12 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,42 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4 676,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten markiert.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Ferrari (+ 4,22 Prozent auf 351,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,11 Prozent auf 65,04 EUR), Stellantis (+ 2,71 Prozent auf 21,30 EUR), adidas (+ 2,28 Prozent auf 176,40 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 2,05 Prozent auf 120,60 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Eni (-0,73 Prozent auf 14,68 EUR), UniCredit (-0,72 Prozent auf 26,31 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,61 Prozent auf 389,40 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,50 Prozent auf 2,79 EUR) und Allianz (-0,27 Prozent auf 244,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 721 442 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 385,923 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

In diesem Jahr weist die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

