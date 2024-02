Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht am Dienstagmittag Abschläge

Der Euro STOXX 50 verliert aktuell an Boden.

Um 12:09 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,85 Prozent tiefer bei 4 705,99 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,104 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,002 Prozent höher bei 4 746,46 Punkten, nach 4 746,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 704,69 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 746,46 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bei 4 480,02 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 13.11.2023, bei 4 232,19 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 13.02.2023, bei 4 241,36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 4,28 Prozent. 4 746,46 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell BASF (+ 1,58 Prozent auf 45,53 EUR), Eni (+ 1,30 Prozent auf 14,61 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,84 Prozent auf 66,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,57 Prozent auf 408,60 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,47 Prozent auf 120,32 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Infineon (-3,53 Prozent auf 33,06 EUR), SAP SE (-3,04 Prozent auf 162,66 EUR), Siemens (-1,01 Prozent auf 163,48 EUR), Ferrari (-1,00 Prozent auf 358,50 EUR) und adidas (-0,64 Prozent auf 173,12 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 178 800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 402,834 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,04 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,40 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at