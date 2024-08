Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich fester

Der Euro STOXX 50 ging im Plus aus dem Mittwochshandel.

Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel letztendlich um 2,02 Prozent höher bei 4 667,42 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,908 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,386 Prozent fester bei 4 592,87 Punkten, nach 4 575,22 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 4 591,59 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 683,72 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bei 4 979,39 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 07.05.2024, bei 5 016,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2023, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 337,50 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 3,43 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 4,04 Prozent auf 34,10 EUR), Infineon (+ 2,14 Prozent auf 30,37 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 2,13 Prozent auf 135,94 EUR), Allianz (+ 1,96 Prozent auf 249,40 EUR) und SAP SE (+ 1,39 Prozent auf 187,98 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Enel (+ 0,46 Prozent auf 6,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,76 Prozent auf 23,92 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,23 Prozent auf 37,04 EUR), SAP SE (+ 1,39 Prozent auf 187,98 EUR) und Allianz (+ 1,96 Prozent auf 249,40 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 7 437 447 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 311,866 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,13 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at