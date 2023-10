Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus

Heute wagten sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Zum Handelsschluss bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,33 Prozent höher bei 4 027,41 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,506 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,226 Prozent auf 4 023,42 Punkte an der Kurstafel, nach 4 014,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 023,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 050,98 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, einen Wert von 4 174,66 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, einen Wert von 4 466,50 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 3 613,02 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 4,44 Prozent zu Buche. Bei 4 491,51 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 802,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Enel (+ 1,99 Prozent auf 5,88 EUR), UniCredit (+ 1,46 Prozent auf 23,42 EUR), Allianz (+ 1,12 Prozent auf 221,05 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,09 Prozent auf 379,60 EUR) und Siemens (+ 1,05 Prozent auf 123,70 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-6,35 Prozent auf 27,28 EUR), Ferrari (-1,33 Prozent auf 281,90 EUR), Eni (-1,13 Prozent auf 15,47 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,12 Prozent auf 55,58 EUR) und BMW (-0,88 Prozent auf 87,71 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 7 336 062 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 330,310 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Stellantis-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

