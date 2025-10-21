Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich mittags schwächer

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,16 Prozent leichter bei 24 218,84 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,057 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,213 Prozent fester bei 24 310,44 Punkten, nach 24 258,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 24 216,29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 310,44 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, notierte der DAX bei 23 639,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2025, bewegte sich der DAX bei 24 307,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2024, lag der DAX noch bei 19 461,19 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 20,95 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 1,76 Prozent auf 34,70 EUR), Rheinmetall (+ 0,80 Prozent auf 1 773,50 EUR), Merck (+ 0,71 Prozent auf 113,75 EUR), Allianz (+ 0,68 Prozent auf 353,50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,63 Prozent auf 546,60 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Siemens Energy (-1,57 Prozent auf 100,35 EUR), BASF (-1,32 Prozent auf 43,20 EUR), Zalando (-1,28 Prozent auf 26,30 EUR), Siemens (-1,25 Prozent auf 240,15 EUR) und Continental (-1,00 Prozent auf 61,62 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 373 536 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 277,874 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Porsche Automobil-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at