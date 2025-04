Euro STOXX 50-Handel aktuell: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags

Euro STOXX 50-Handel am zweiten Tag der Woche.

Der Euro STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,85 Prozent auf 5 293,23 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,406 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,417 Prozent stärker bei 5 270,25 Punkten, nach 5 248,39 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 270,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 320,85 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 463,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.12.2024, bei 4 895,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bei 5 083,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 7,63 Prozent zu Buche. Bei 5 568,19 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 845,89 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit adidas (+ 2,77 Prozent auf 222,70 EUR), Airbus SE (+ 1,83 Prozent auf 165,80 EUR), SAP SE (+ 1,49) Prozent auf 248,05 EUR), UniCredit (+ 1,14 Prozent auf 52,39 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,93 Prozent auf 4,80 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,54 Prozent auf 53,90 EUR), Stellantis (-0,16 Prozent auf 10,25 EUR), Enel (+ 0,29 Prozent auf 7,53 EUR), Infineon (+ 0,33 Prozent auf 30,50 EUR) und BMW (+ 0,41 Prozent auf 73,98 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 2 272 231 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 293,065 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,90 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at