Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt die Freitagssitzung mit Verlusten

Der Euro STOXX 50 setzt am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Freitag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,35 Prozent schwächer bei 4 214,26 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,659 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,259 Prozent schwächer bei 4 218,26 Punkten, nach 4 229,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 206,31 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 218,26 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,860 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 10.10.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 205,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2023, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 384,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2022, wies der Euro STOXX 50 3 846,56 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Plus von 9,29 Prozent zu Buche. Bei 4 491,51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. 3 802,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Allianz (+ 2,23 Prozent auf 227,25 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,86 Prozent auf 373,70 EUR), Deutsche Börse (+ 0,51 Prozent auf 167,80 EUR), Eni (+ 0,40 Prozent auf 15,01 EUR) und UniCredit (+ 0,17 Prozent auf 23,98 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Flutter Entertainment (-2,11 Prozent auf 120,40 GBP), Stellantis (-1,95 Prozent auf 17,85 EUR), adidas (-1,82 Prozent auf 170,82 EUR), Infineon (-1,43 Prozent auf 29,28 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,22 Prozent auf 103,60 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 274 834 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 351,335 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

2023 weist die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,28 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at