EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in BBVA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die BBVA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,25 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 108,085 BBVA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 943,36 EUR, da sich der Wert eines BBVA-Papiers am 24.11.2025 auf 17,98 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 94,34 Prozent gleich.

Der Börsenwert von BBVA belief sich zuletzt auf 101,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at