EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ING Group-Aktie Anlegern gebracht.

Am 20.11.2024 wurde die ING Group-Aktie an der Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14,90 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das ING Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,710 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 19.11.2025 144,12 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 21,48 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 44,12 Prozent.

Alle ING Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 62,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at