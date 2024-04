EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in TotalEnergies eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die TotalEnergies-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das TotalEnergies-Papier bei 58,73 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,027 TotalEnergies-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.04.2024 auf 67,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 145,07 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +14,51 Prozent.

Zuletzt ergab sich für TotalEnergies eine Börsenbewertung in Höhe von 158,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at