EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das VINCI-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 71,54 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das VINCI-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,398 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 161,92 EUR, da sich der Wert einer VINCI-Aktie am 08.12.2023 auf 115,84 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 61,92 Prozent vermehrt.

Alle VINCI-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 66,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at