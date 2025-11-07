Wolters Kluwer Aktie

95,90EUR -5,60EUR -5,52%
Wolters Kluwer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903

07.11.2025 09:51:21

Wolters Kluwer Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Outperform" belassen. Der jüngste Kursrutsch könnte auf Nachrichten von OpenEvidence, einem Rivalen der Sparte Clinical Solutions basieren, schrieb Christophe Cherblanc am Donnerstagabend. So habe das Startup eine Lizenzvereinbarung mit dem National Comprehensive Cancer Network bekannt gegeben. Trotz des Wettbewerbs in dem entsprechenden Markt seien die Kursverluste von Wolters Kluwer aber übertrieben./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Outperform
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
96,70 € 		Abst. Kursziel*:
44,78%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
95,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,99%
Analyst Name::
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

