EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Adyen BV Parts Sociales eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse ASX Handel mit dem Adyen BV Parts Sociales-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1 503,40 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,665 Adyen BV Parts Sociales-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Adyen BV Parts Sociales-Papiers auf 1 331,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 885,33 EUR wert. Mit einer Performance von -11,47 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Adyen BV Parts Sociales markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 42,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

