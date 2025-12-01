Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
|1 336,60EUR
|-2,20EUR
|-0,16%
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande drückte den Papieren des Zahlungsabwicklers am Freitagabend zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf wegen seines kurzfristig besonders starken Optimismus für die Kursentwicklung. In seinem Branchenausblick 2026 sind sie der Favorit für den europäischen Payment-Bereich. Der Kapitalmarkttag habe die langfristige Anlagestory verbessert und der aktuelle Gegenwind flaue ab./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2 450,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1 330,80 €
|
Abst. Kursziel*:
84,10%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1 336,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
83,30%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Socialesmehr Nachrichten
Analysen zu Adyen B.V. Parts Socialesmehr Analysen
|06:18
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:18
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:18
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Adyen B.V. Parts Sociales
|1 334,60
|-0,31%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:03
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:57
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:18
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:16
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|28.11.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.11.25
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|28.11.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|28.11.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|28.11.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.11.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Telefonica Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.11.25
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|28.11.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.