WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

Rentable Adyen BV Parts Sociales-Investition? 21.11.2025 10:04:50

EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Adyen BV Parts Sociales-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das Adyen BV Parts Sociales-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse ASX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1 511,20 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,662 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2025 867,52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1 311,00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13,25 Prozent abgenommen.

Der Adyen BV Parts Sociales-Wert an der Börse wurde auf 41,74 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

