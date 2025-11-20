Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

20.11.2025 11:52:19

Adyen BV Parts Sociales Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1760 Euro auf "Buy" belassen. Wie der Investorentag gezeigt habe, sei die Wachstumsstory des Zahlungsabwicklers attraktiv, schrieb Nooshin Nejati in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Steigerungsraten bei den Zahlungsvolumina überstiegen die der Endmärkte bei weitem./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
1 760,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 319,20 € 		Abst. Kursziel*:
33,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 317,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,60%
Analyst Name::
Nooshin Nejati 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

