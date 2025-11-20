FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1760 Euro auf "Buy" belassen. Wie der Investorentag gezeigt habe, sei die Wachstumsstory des Zahlungsabwicklers attraktiv, schrieb Nooshin Nejati in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Steigerungsraten bei den Zahlungsvolumina überstiegen die der Endmärkte bei weitem./ag/ck



