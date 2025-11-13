Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
|1 455,40EUR
|1,60EUR
|0,11%
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adyen nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 1760 Euro auf "Buy" belassen. Das Management habe die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) über alle Geschäftsfelder hinweg belegt, schrieb Nooshin Nejati in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. In einem sich stark und schnell ändernden Umfeld sei der Zahlungsdienstleister damit gut positioniert./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1 760,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 457,20 €
|
Abst. Kursziel*:
20,78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 455,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,93%
|
Analyst Name::
Nooshin Nejati
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Socialesmehr Nachrichten
|
11.11.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Adyen auf 'Overweight' - Ziel 2450 Euro (dpa-AFX)
|
11.11.25
|ROUNDUP: Adyen will weiter zweistellig und profitabel wachsen - Aktie im Plus (dpa-AFX)
|
11.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Adyen führt EuroStoxx 50 an - JPMorgan: vorsichtige Ziele helfen (dpa-AFX)
|
11.11.25
|Adyen zielt auf mehr Marktanteile und höhere EBITDA-Marge für 2028 (Dow Jones)
|
31.10.25
|EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Adyen auf 1860 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
29.10.25
|Adyen-Aktie schießt hoch: Zahlungsdienstleister leicht überdurchschnittliches Wachstum (dpa-AFX)
|
29.10.25
|Zahlungsdienstleister Adyen wächst kräftig - Aktie steigt (Dow Jones)