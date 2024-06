EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren AXA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse BTE wochenend-bedingt kein Handel mit dem AXA-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 22,84 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 43,792 AXA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 446,03 EUR, da sich der Wert eines AXA-Anteils am 05.06.2024 auf 33,02 EUR belief. Mit einer Performance von +44,60 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der AXA-Wert an der Börse wurde auf 72,97 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at