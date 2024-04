EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das BBVA-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5,33 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die BBVA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18,769 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 207,21 EUR, da sich der Wert einer BBVA-Aktie am 28.03.2024 auf 11,04 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 207,21 EUR entspricht einer Performance von +107,21 Prozent.

Zuletzt ergab sich für BBVA eine Börsenbewertung in Höhe von 64,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at