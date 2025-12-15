L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
Lukratives LOréal-Investment?
|
15.12.2025 10:04:02
EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der LOréal-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 302,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die LOréal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,306 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.12.2025 auf 370,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 223,31 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 223,31 EUR, was einer positiven Performance von 22,33 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von LOréal bezifferte sich zuletzt auf 197,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
|12.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|372,55
|1,24%