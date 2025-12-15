EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LOréal-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der LOréal-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 302,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die LOréal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,306 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.12.2025 auf 370,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 223,31 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 223,31 EUR, was einer positiven Performance von 22,33 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von LOréal bezifferte sich zuletzt auf 197,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at