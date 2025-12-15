L'Oréal Aktie

Lukratives LOréal-Investment? 15.12.2025 10:04:02

EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LOréal-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der LOréal-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 302,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die LOréal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,306 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.12.2025 auf 370,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 223,31 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 223,31 EUR, was einer positiven Performance von 22,33 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von LOréal bezifferte sich zuletzt auf 197,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Nachrichten

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Analysen

12.12.25 L'Oréal Neutral UBS AG
09.12.25 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
09.12.25 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
08.12.25 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
