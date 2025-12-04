ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|Frühe Investition
|
04.12.2025 10:03:38
EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse ASX Handel mit ING Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8,39 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1 191,753 ING Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22,54 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26 856,16 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 168,56 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von ING Group belief sich jüngst auf 67,20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com