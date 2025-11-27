ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|Lukrativer ING Group-Einstieg?
|
27.11.2025 10:03:20
EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor 3 Jahren verdient
ING Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,63 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 85,970 ING Group-Papiere. Die gehaltenen ING Group-Anteile wären am 26.11.2025 1 925,29 EUR wert, da der Schlussstand 22,40 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 92,53 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von ING Group belief sich zuletzt auf 64,88 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com