EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in ING Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

ING Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,63 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 85,970 ING Group-Papiere. Die gehaltenen ING Group-Anteile wären am 26.11.2025 1 925,29 EUR wert, da der Schlussstand 22,40 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 92,53 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von ING Group belief sich zuletzt auf 64,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at