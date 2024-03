EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Prosus von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Prosus-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 04.03.2023 wurden Prosus-Anteile an der Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 32,21 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 31,048 Prosus-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 844,21 EUR, da sich der Wert eines Prosus-Papiers am 01.03.2024 auf 27,19 EUR belief. Mit einer Performance von -15,58 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Prosus erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 69,30 Mrd. Euro. Die Prosus-Aktie wurde am 11.09.2019 an der Börse ASX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Prosus-Papiers lag beim Börsengang bei 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at